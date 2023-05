“Non potevo perdere oggi”: LeBron dedica la vittoria a Bronny che ha scelto in che college giocare

Il 6 maggio 2023 è stato un giorno molto speciale per LeBron James e la sua famiglia. A parte il fatto che ha condotto i Los Angeles Lakers a un’importante vittoria per 127 a 97 sui Golden State Warriors in gara-3 della loro serie del secondo turno dei playoff NBA, è stato anche lo stesso giorno che il figlio maggiore di LeBron, Bronny James, ha preso la grande decisione di scegliere USC come college dove studiare e giocare.

Dopo aver chiuso con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist nella vittoria in gara-3, LeBron non ha potuto fare a meno di emozionarsi nella sua intervista post-partita quando gli è stato chiesto di condividere i suoi pensieri su Bronny che ha deciso di portare i suoi talenti a USC:

“Uno dei migliori giorni della mia vita. Prima di tutto congratulazioni a Bronny per la decisione che ha preso. Super orgoglioso di lui; la nostra famiglia è orgogliosa di lui. È un momento di orgoglio vedere mio figlio andare al college. È il primo ad andare al college nella mia famiglia, non potevo perdere oggi. Non importa l’esito di questa partita, personalmente non avrei potuto perdere oggi. Ma questo successo è la ciliegina sulla torta”.

"It's a proud moment to see my son go to college. He's the first one to go to college in my family… I'll take this cherry on top with this dub." @KingJames with @LakersReporter on tonight's win and Bronny committing to USC. pic.twitter.com/dEXnrwdYPz

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 7, 2023