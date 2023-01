“Non sapevo di essere in campo”, incredibile fallo tecnico a James Harden

Incredibile quanto accaduto nella partita di sabato tra Philadelphia 76ers e Denver Nuggets, finita 126-119.

Passata agli annali come una bella vittoria di Joel Embiid su Nikola Jokic, c’è stato però un episodio molto curioso che merita di essere sottolineato.

Nel corso del terzo periodo, con Denver avanti 99-84, i Philadelphia 76ers hanno difeso in quattro per un’azione. O meglio, per una parte di azione. James Harden, infatti, si era seduto in panchina per una incomprensione con lo staff tecnico. Nel corso dell’azione si è reso conto che doveva essere in campo ed è entrato proprio quando la palla si trovava poco vicino a lui. Di fatto ha intercettato da dietro (con la faccia, tra l’altro) un passaggio di Bones Hyland. Giocata che ovviamente è stata punita con un fallo tecnico, non capitalizzato da Jamal Murray.

Un errore apparentemente da dilettanti che però può capitare anche a professionisti strapagati in franchigie con staff tecnici numerosissimi.