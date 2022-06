Non solo i Lakers su Kyrie Irving, piace ad altri 3 top team NBA

Nonostante Kyrie Irving abbia deciso di accettare la sua player option con i Brooklyn Nets per la prossima stagione, le voci su una possibile trade non si sono spente. LeBron James e i Los Angeles Lakers sembravano potenzialmente in vantaggio su tutti per Kyrie prima che prendesse la sua decisione ma, a quanto pare, ci sono almeno altre tre squadre di un certo peso che vogliono Irving.

Secondo l’insider dell’NBA, Shams Charania, le altre tre franchigie che hanno un interesse significativo in un potenziale scambio per l’enigmatica superstar dei Nets sono i Dallas Mavericks, i Miami Heat e i Philadelphia 76ers:

“C’erano altre squadre che lo stavano prendendo in considerazione per una eventuale trade: Dallas, Miami, Philadelphia”, ha detto Shams al Pat McAfee Show. “Ma alla fine della giornata, ha fatto una mossa in cui ha detto: ‘Mi impegno. Resto a Brooklyn, voglio vincere qui’ “.

"Dallas, Miami, Philadelphia, & Los Angeles were all poking around Kyrie Irving."@ShamsCharania spilled the beans on the biggest off-season happening (thus far) on the @PatMcAfeeShow 🙌pic.twitter.com/4pB6dXOmjT — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 28, 2022

Noi siamo convinti che non sia finita qui. Ufficialmente non è ancora iniziata la free agency perciò il mercato non è ancora iniziato a tutti gli effetti… diamoci ancora un paio di settimane per capire come vanno le cose, ricordiamoci che il suo passaggio da Cleveland a Boston è stato davvero repentino e improvviso. Non si può mai dormire tranquilli quando c’è di mezzo Kyrie Irving.

