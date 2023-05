“Non tirare fuori la pistola”: i tifosi dei Rockets terrorizzati durante la IG live di Jalen Green

Gli Houston Rockets potrebbero non essere troppo bravi come squadra al momento, ma non ci sono dubbi sul fatto che Jalen Green, la seconda scelta assoluta del Draft NBA 2021, abbia un brillante futuro davanti a sé. Così, quando Jalen Green è andato in diretta su Instagram non molto tempo fa, alcuni fan lo hanno implorato di non tirare fuori una pistola come più volte fatto da Ja Morant, perché potrebbe rivelarsi dannoso per la sua reputazione e il suo futuro come star della NBA. Ma non preoccupatevi fan dei Rockets, ciò non sembra possa mai accadere.

Durante l’ultima live su Instagram di Jalen Green, molti fan hanno commentato dicendo alla guardia dei Rockets di non “tirare fuori una pistola” come ha fatto Ja Morant, che ha messo la guardia dei Memphis Grizzlies nei guai con i funzionari della NBA. Green ha quindi placato in fretta le preoccupazioni dei fan, ridendo all’idea che avrebbe mai fatto qualcosa di simile.

“Tutti stanno commentando, ‘Non tirare fuori nessuna pistola'”, ha detto Green, ridendo. “Non ho una pistola”.

“Everyone’s commenting ‘don’t pull a pistol out’… I don’t got no gun”😅 – Jalen Green on his instagram live (h/t @NButNet1 ) pic.twitter.com/Rdw4vmrW1K — NBACentral (@TheNBACentral) May 25, 2023

La crescente preoccupazione per il comportamento sui social media delle stelle NBA è comprensibile, data l’influenza che hanno sulla prossima generazione di giocatori di basket.

