Novak Djokovic dice di aver preso il Covid durante Stella Rossa-Barcelona

Novak Djokovic è stato certamente lo sportivo più discusso di questo inizio 2022 a causa della sua non volontà di vaccinarsi e dell’esenzione ricevuta per poter partecipare agli Australian Open.

Inizialmente si era parlato di un’esenzione medica, poi si è scoperto che il tennista aveva preso il Covid lo scorso 16 dicembre. Di conseguenza l’esenzione vaccinale è dovuta all’aver contratto il virus. Però lui il 17 dicembre ha partecipato a un evento con dei bambini, senza mascherina e dichiarando di non aver ancora ricevuto l’esito del tampone molecolare. Il 18 però ha rilasciato un’intervista in presenza a L’Equipe, pienamente consapevole di essere positivo, come ha ammesso lui stesso su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)

Ma quando si è ammalato il fenomeno serbo? Per sua stessa ammissione all’interno del post Instagram qui sopra, con tutta probabilità ha contratto la malattia lo scorso 14 dicembre da spettatore della gara tra Stella Rossa Belgrado e FC Barcelona Lassa.

Diciamo che non ci sembra così impossibile che abbia preso il Covid in quella circostanza perché il palazzetto era pieno e nessuno indossava la mascherina. In più Nole non si è risparmiato a salutare giocatori e fare foto, come potete vedere dal video qui di seguito:

Novak Djokovic tested positive for covid-19 on December 16, the day he attended a maskless ceremony for the launch of a stamp in his honor — and after being in attendance for KK Crvena Zvezda’s Euroleague basketball match in the previous night: pic.twitter.com/cKAo8GnC6e — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 8, 2022

Leggi anche: Esclusiva BU, Shaun Stonerook: “Peccato che le vittorie di Siena siano sminuite. Lo sfottò a Milano…”