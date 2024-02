Draymond Green non è il modello più popolare della lega, soprattutto secondo Jusuf Nurkic. L’ala dei Golden State Warriors è stato sospeso da Adam Silver due volte in questa stagione. Jusuf Nurkic, una delle due persone che ha colpito, ha dovuto affrontarlo ancora una volta. Mentre i Phoenix Suns si sono trovati ad affrontare l’intensità della squadra della Baia, le tensioni tra i due giocatori sono aumentate ancora una volta.

I Suns hanno perso, ma Jusuf Nurkic non ha chiuso con Draymond Green. Ha sottolineato come Adam Silver potrebbe dare al provocatore degli Warriors un’altra punizione, visto che non passerà molto tempo prima che colpisca di nuovo qualcuno, secondo Duane Rankin di AZ Central.

“È triste. Non ha imparato nulla. È solo una questione di tempo. Colpirà di nuovo qualcun altro. Ritiro tutto quello che ho detto. Non merita una possibilità. Buffonate. Cerca di colpire la gente e cose che non dovrebbe fare”, ha dichiarato con coraggio il big man dei Suns.

"It's sad. He didn't learn anything. Just a matter of time. He's going to hit somebody else again. Take back everything I said. He don't deserve a chance."

Jusuf Nurkic on Draymond Green, who got suspended after hitting him in face Dec. 12.

"Antics. Try to hit people." #Suns pic.twitter.com/fEF2hLJuyS

— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 11, 2024