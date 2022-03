Nutribullet Treviso ad un passo da Kuzminskas, ma c’è anche Venezia

Come riportato da La Tribuna, nella giornata di oggi, Mindaugas Kuzminkas sarebbe ad un passo dall’accordo con la NutriBullet Treviso. Le due parti stanno lavorando ancora sulla trattativa, ma secondo quanto raccolto da BasketUniverso, anche Venezia nutre interesse per l’ala lituana. Un derby sul mercato? Al momento i trevigiani sono in una posizione favorita grazie alla natura avanzata delle trattative.

Per quanto riguarda la Reyer invece, che vorrebbe portare in squadra un’altra ala al netto delle ultime prestazioni piuttosto deludenti di Austin Daye (3.2 punti di media nelle ultime 5 partite), si tratta solamente di qualche contatto avvenuto negli ultimi giorni.

SITUAZIONE #KUZMINSKAS – Trattativa avanzata con Treviso

