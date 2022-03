Jonas Jerebko ufficiale al CSKA Mosca, la Federazione Svedese: “Tempismo sorprendente”

Nelle scorse ore il CSKA Mosca ha ufficializzato la firma di Jonas Jerebko. Un grande colpo per il mercato europeo, a maggior ragione se si pensa che i rossoblu hanno di recente perso appeal, visto che sono stati esclusi dall’Eurolega dopo l’invasione russa in Ucraina. Jerebko in passato aveva già giocato in Russia, col Khimki, mentre dalla fine della scorsa stagione era free agent. Lo svedese conta 635 presenze in NBA e l’anno scorso al Khimki aveva segnato 11.5 punti di media in Eurolega.

⚡️ Йонас Йеребко – игрок ЦСКА! ⚡️ Тяжелый форвард подписал контракт с нашей командой до конца сезона 📄 Российским болельщикам Йеребко известен по выступлениям за «Химки» с 2019 по 2021 годы. Добро пожаловать, Йонас! 🔴🔵 pic.twitter.com/014WkR5SPY — CSKA Moscow (@cskabasket) March 30, 2022

Non è tardato però ad arrivare il commento piccato della Federazione Svedese. La firma di Jerebko col CSKA è stata infatti percepita negativamente nella sua patria, visto tutto ciò che sta accadendo in Ucraina in queste settimane. La Federazione ha commentato la notizia per mezzo del Segretario Generale Fredrik Joulamo ad Aftonbladet:

È chiaro che il tempismo di questa decisione sia sorprendente, come minimo. Devo parlare con Jonas e capire quali sono i suoi pensieri. Che posizione prenda la Federazione Svedese di basket mi sembra abbastanza chiaro. Abbiamo avviato una raccolta fondi, abbiamo condannato l’invasione russa e abbiamo appoggiato la decisione della FIBA. Ma non siamo coinvolti nelle decisioni dei nostri giocatori sui loro contratti. Dobbiamo parlare con Jonas per capire cosa pensa, per il nostro rapporto futuro.