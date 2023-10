Tensione tra Fenerbahce e Panathinaikos: Wilbekin e Sloukas protagonisti

Il Fenerbahce ha ottenuto una grande vittoria contro il Panathinaikos, ma alla fine si sono verificate tensioni tra le due squadre, apparentemente emerse dal nulla. Ci sono stati spintoni in mezzo al campo e alla fine l’ex giocatore del Fenerbahce, Kostas Sloukas, ha lasciato gli spogliatoi con i tifosi del Fenerbahce che lo fischiavano.

Sloukas del Panathinaikos, che ha vinto l’EuroLega con il Fenerbahce nel 2017, sembrava essere al centro della tensione, ma tutto è iniziato con Scottie Wilbekin.

Tension after the final buzzer between Kostas Sloukas and Fenerbahce fans #EuroLeaguepic.twitter.com/PsmNBxprXK — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 17, 2023

Come ha spiegato Wilbekin a Eurohoops, non gli è piaciuto il fatto che i giocatori del Panathinaikos, compreso Sloukas, si siano radunati dopo il buzzer finale al centro del campo sopra il logo del Fenerbahce.

“Stavano cercando di fare il loro saluto in mezzo al campo, proprio sul logo della nostra squadra. Ho pensato che non fosse vero”, ha detto Wilbekin. “Dico e credo sempre che la nostra squadra debba essere al centro. Lo farò dopo ogni partita. Dobbiamo stare al centro, unire le mani e fare il nostro saluto. Loro possono andare in qualsiasi altro punto del campo”.

🔥🗣️Scottie Wilbekin: “Sahamızın ortasında bizim takım logomuz üzerinde takım olarak toplanmaya çalışıyorlardı buna izin vermedim!” 📌(@Eurohoopsnet) pic.twitter.com/92xA8MP54X — Fener Global (@FenerGlobalOrg) October 17, 2023

Insomma, è stata una pura questione di principio quella di Scottie Wilbekin.

