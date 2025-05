OKC sta facendo sembrare umano Nikola Jokic

Oklahoma City sta riuscendo in una impresa in cui negli ultimi anni hanno fallito praticamente tutti, specialmente nel lungo periodo. Nelle ultime gare, infatti, la difesa di OKC sta fortemente limitando Nikola Jokic.

Nella prima sfida della serie il serbo ha sfoderato una prova delle sue, con 42 punti e 22 rimbalzi per trascinare al successo i Nuggets. Da lì però il suo rendimento è calato, come testimoniano i numeri. In queste partite Joker ha segnato 21 punti di media contro i 29 della regular season ma la differenza più netta sta nelle altre voci statistiche. Sono scese vistosamente le percentuali al tiro: dal 57% al 31% dal campo ma soprattutto dal 41% al 18% per le conclusioni dall’arco. In stagione Jokic aveva avuto solamente due partite con meno del 40% dal campo, adesso ne ha inanellate tre di fila. Ma anche altre statistiche testimoniano di una lucidità nettamente calata: gli assist si sono dimezzati (da 10 a 5) e le palle perse sono lievitate (da 2,3 a 5,7 di media).

Insomma, l’impressione è la difesa dei Thunder stia raggiungendo il suo obiettivo: stancare Jokic. In questo senso si spiega la continua staffetta ordinata da coach Mark Daigneault che utilizza tanti marcatori diversi con l’obiettivo di avere sempre un giocatore fresco in marcatura sul serbo. Farlo segnare di meno è pressoché impossibile ma limitare OKC sta riuscendo a limitare la sua efficacia e di conseguenza l’attacco dei Nuggets che non gode di molte alternative. Le sette partite della serie precedente, le particolari attenzioni di una difesa che non esita a mettere le mani addosso, le rotazioni corte: sono questi i fattori che stanno mostrando uno Jokic stanco e finalmente “umano”. Vedremo se qualche ora di riposo in più vista di gara 5 servirà a far tornare Jokic sui suoi elevatissimi standard di rendimento.