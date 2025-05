Virtus Bologna, l’infortunio di Pajola porta al colpo last minute?

Nelle scorse settimane, conclusa la stagione europea, la Virtus Bologna ha sfoltito la sua rosa.

Sono partita Grazulis, Visconti, Tucker e poi Holiday, il cui contratto scaduto a fine Aprile non è stato rinnovato. Con queste rotazioni più asciutte (e senza l’impegno in EuroLega) la Virtus ha cambiato marcia, mettendo in fila 7 vittorie consecutive in campionato, senza contare la buonissima chiusura della campagna continentale con le nette vittorie su Berlino e Milano, prima del ko di misura con il Barcellona.

Un ruolino di marcia che è valso il primo posto in regular season alle V Nere, sugellato dalla vittoria in overtime nello scontro diretto con Trapani. La gara con i siciliani però ha portato in dote un infortunio alla caviglia per Alessandro Pajola che dovrà essere rivalutato nei prossimi giorni. Nel corso del match sono usciti per falli Hackett e Clyburn (assoluto protagonista fino a quel momento). In lista c’erano 11 senior e il giovane Accorsi, poi però coach Ivanovic ha dovuto rinunciare ai tre big sopra citati e anche a Morgan per crampi. La coperta perciò è sembrata un po’ corta, anche in virtù del fatto che Momo Diouf è finito sempre più ai margini delle rotazioni.

Insomma, alla Virtus potrebbe servire quel rinforzo di cui si parla da settimane ma d’altro canto c’è il timore di toccare quegli equilibri così faticosamente trovati. L’innesto in ogni caso sarebbe una sorta di “assicurazione” in caso di infortuni, non un giocatore di primo livello, anche perché trovare elementi dal pedigree importante a Maggio non è per nulla facile. Il nome che potrebbe tornare di moda, secondo l’edizione bolognese de La Repubblica, è quello di Brandon Randolph, sondato già qualche giorno fa. L’esterno americano, prodotto di Arizona, ha giocato due stagioni in G-League e ha da poco concluso la sua prima annata europea, sfiorando i 20 punti di media a partita in Bundesliga con il Rasta Vechta. Un profilo low cost ma intrigante (anche in prospettiva prossima stagione), capace di creare dal palleggio e con buone media dall’arco (37% in Germania quest’anno).

Ricordiamo che le squadre di LBA possono effettuare operazioni in entrata entro le ore 11:00 del giorno precedente la loro prima gara di playoff. Il mercato però è ristretto a quei giocatori che non sono mai stati tesserati da formazioni di Serie A durante questa stagione, come Randolph. La Virtus dovrebbe iniziare la sua post-season domenica perciò avrebbe tempo fino a venerdì per formalizzare l’accordo e depositarlo.