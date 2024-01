Olimpia Lubiana, ufficiale l’esonero di coach Simone Pianigiani

Termina il 1 gennaio l’esperienza di Simone Pianigiani sulla panchina del Cedevita Olimpia Lubiana, che allenava dalla scorsa estate. Le voci di esonero per il tecnico italiano circolavano da qualche giorno, visto che gli sloveni sono la peggior squadra di EuroCup con ancora zero vittorie in 13 partite. Le cose stavano andando leggermente meglio in ABA League, dove il Cedevita occupa la terza posizione alle spalle di Stella Rossa e Partizan Belgrado.

Prima del Cedevita, Pianigiani, ex allenatore di Siena e Milano nonché CT della Nazionale italiana dal 2009 al 2015, era stato 3 anni in Cina, prima come consulente e poi come coach dei Beijing Ducks.

Simone Pianigiani is no longer the Head Coach of Cedevita Olimpija. Simone, good luck and thank you!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/l3DCE6VV6i — Cedevita Olimpija Ljubljana – English (@KKCedOL_EN) January 1, 2024

Poco fa il Cedevita Olimpia Lubiana ha annunciato che il sostituto di Pianigiani in panchina sarà Zoran Martić, coach sloveno che ha già allenato il club nel 2018 e che dal 2020 al 2022 è stato assistente in Giappone.