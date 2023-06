Colpo di scena: Gran Canaria rinuncia alla prossima EuroLega

Come squadra vincente dell’EuroCup di quest’anno, Gran Canaria avrebbe avuto diritto a partecipare alla prossima edizione dell’EuroLega. Invece a sorpresa il club spagnolo ha alla fine deciso di rinunciare, su decisione del consiglio di amministrazione: le ragioni sono economiche.

A questo punto rimane un posto aggiuntivo da assegnare quando a luglio si riuniranno i dirigenti di EuroLega per assegnare le wild card. Una di esse potrebbe andare anche alla Virtus Bologna, che non ha sfigurato nella sua prima stagione nella competizione dopo tantissimi anni di assenza, pur non raggiungendo i Playoff.

Secondo BasketNews, la favorita a prendere il posto di Gran Canaria sarebbe Valencia, che partecipa all’EuroLega già da qualche anno e che sembrava destinata a salutare nella prossima edizione. In più, Valencia inaugurerà una nuova arena nel 2024: un fattore importante per strizzare l’occhio all’EuroLega.