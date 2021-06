Olimpia Milano ai dettagli con l’americano Devon Hall

La stagione è finita da meno di una settimana, con la cocente delusione del 4-0 nelle finali Scudetto, ma l’Olimpia Milano guarda già al mercato. Il sogno è sempre Nicolò Melli, conteso anche dalla Virtus Bologna, ma nel frattempo Milano sarebbe in trattativa avanzata con la guardia Devon Hall, secondo Fabrizio Lorenzi di Repubblica, notizia confermata anche da Eurohoops.

Forte interessamento dell’ Olimpia Milano nei confronti di Devon Hall (guardia USA, classe 95) reduce da una buona annata @BroseBamberg (14,1 ppg in @easyCreditBBL). Hall ha subito un infortunio il 7 maggio contro Gottingen, che gli ha impedito di giocare i PO.@rep_milano — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) June 15, 2021

Hall ha concluso l’ultima stagione con Bamberg, tra Germania e Basketball Champions League. L’americano, 26 anni a luglio, andrà a prendere il posto di Michael Roll nelle rotazioni di Ettore Messina. Davon Hall, 53° scelta assoluta al Draft NBA 2018 per i Thunder, ha segnato 12.4 punti di media in BCL in questa stagione, 14.1 invece in Bundesliga. Prima di Bamberg, l’americano aveva giocato in G-League e in Australia. In NBA invece 11 partite con 1.8 punti di media ad OKC nella scorsa stagione.

C’è qualche dubbio però sulle condizioni fisiche del giocatore, che ha subito un infortunio al ginocchio a inizio maggio ed è out da allora. Probabilmente prima della firma sarà valutato fisicamente.

LEGGI ANCHE:

Doccia gelida per l’Italia: Marco Belinelli non giocherà il Preolimpico

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.