L’Olimpia Milano sembra essere ai dettagli con Davon Hall, ma l’aggiunta dell’americano del Bamberg sarà una delle tante di questa estate. Secondo Tuttosport, del roster meneghino rimarranno sicuramente in 7. Vale a dire Sergio Rodriguez, Malcolm Delaney, Kevin Punter, Shavon Shields, Zach LeDay, Luigi Datome e Kyle Hines. L’unica eccezione tra questi potrebbe essere Punter, in scadenza di contratto e alla ricerca di un ingaggio da circa 1.5 milioni di dollari.

A parte il sopracitato Datome, dovrebbero poi cambiare tutti gli italiani, apparsi l’anello debole del roster di questa stagione nella finale Scudetto. Jeff Brooks è molto vicino a Venezia, improbabile la conferma del capitano Andrea Cinciarini, che ha offerte in Serie A, sempre poco probabile anche quella di Paul Biligha, anche se con qualche chance in più. Riccardo Moraschini probabilmente lascerà Milano dopo due stagioni, mentre per Davide Moretti, ai margini delle rotazioni per tutto l’anno, ci sarà un prestito annuale. Anche Vladimir Micov dovrebbe partire, così come Michael Roll che è stato sostituito da Hall.

Infine Kaleb Tarczewski ha contratto, ma viene da una stagione deludente: su di lui qualche settimana fa era arrivato il Barcellona.

Fonte: Sportando

