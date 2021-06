Olimpia Milano, Davide Alviti sarà la prima aggiunta tra gli italiani

Come anticipato nei giorni scorsi, l’Olimpia Milano in estate cambierà quasi totalmente il parco italiani. Il primo innesto di Milano, secondo quanto scritto da Giuseppe Sciascia di Superbasket, sarebbe Davide Alviti. L’ala azzurra, che ha giocato a Trieste nell’ultima stagione, avrebbe già l’accordo con il club biancorosso, in attesa di ufficializzazione.

Milano pagherà un buyout a Trieste per liberare Alviti, che nella stagione appena conclusa ha segnato 11.0 punti di media in Serie A e l’anno scorso ha anche esordito in Nazionale. Classe 1996, Alviti in passato ha giocato per Eurobasket Roma, Virtus Roma, Tortona, Mantova, Imola e Treviso.

Foto: Pallacanestro Trieste

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.