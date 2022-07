Olimpia Milano, Ettore Messina is on fire… con Stefano Pioli

Nella giornata di ieri Ettore Messina ha partecipato a un evento BMW al quale era presente anche Stefano Pioli, tecnico del Milan, questo per celebrare le vittorie dello Scudetto sia dei rossoneri del calcio sia dell’Olimpia Milano. Naturalmente MBW è sponsor di entrambe le squadre, inutile dirvelo.

A margine dell’evento i due hanno fatto una foto insieme e Messina l’ha pubblicata sul proprio profilo Instagram, mettendo come musica di sottofondo “Freed from desire”, la base del celeberrimo “Pioli si on fire”, che in precedenza fu Vardy e Kane. Qui di seguito trovate il videoscreen:

Si è trattata di un’iniziativa social molto carina da parte del coach-presidente dell’Olimpia Milano. Ricordiamo che l’ex San Antonio Spurs è un tifosissimo rossonero e ha chiaramente esultato alla vittoria del campionato italiano da parte della banda di Pioli.

Non dimentichiamo poi il sodalizio decennale tra Milan e Olimpia Milano. Senza Adriano Galliani, ora al Monza, Giorgio Armani non avrebbe comprato le Scarpette Rosse e ora probabilmente la società sarebbe fallita. Quello si è trattato di un vero turning point nella storia dei biancorossi, che ora sono la squadra più blasonata d’Italia.

