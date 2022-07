Ettore Messina dedica un tatuaggio allo Scudetto dell’Olimpia Milano

Certe date e certe annate restano indelebili sulla pelle. In questo caso letteralmente. Ettore Messina, infatti, ha deciso di farsi un tatuaggio commemorativo dello Scudetto vinto qualche settimana fa con l’Olimpia Milano insieme al figlio Filippo, come riportato in anteprima da Sportando.

Coach Messina si è rivolto ad Andrea Afferni, specializzato in tatuaggi artistici e realistici che ha già lavorato sul corpo di alcuni giocatori dell’Olimpia. Stavolta l’artista si è dedicato a due “semplici” scritte. L’allenatore si è fatto incidere “Olimpia 2022” sul bicipite destro mentre il figlio Filippo la data di gara 6, quella che ha assegnato il titolo all’Olimpia, sull’avanbraccio sinistro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Afferni (@andreaafferni)

“Oggi ho fatto un’eccezione dai miei tatuaggi realistici – scrive Afferni su Instagram – per uno degli allenatori più forti, più grandi e titolati del mondo che si è tatuato con il figlio Filippo il ricordo indelebile della vittoria del ventinovesimo scudetto dell’Olimpia Milano”.

Poco dopo è arrivato il commento di Messina: “Grazie al miglior tatuatore per avermi fatto condividere con mio il ricordo di un momento speciale”.