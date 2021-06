Olimpia Milano in pressing, offerta biennale a Dinos Mitoglou

L’Olimpia Milano, dopo essersi assicurata Davide Alviti e in attesa di novità su Kevin Punter, vorrebbe mettere le mani su Dinos Mitoglou. Il lungo del Panathinaikos, classe 1996, è nelle mire di Ettore Messina, che secondo SDNA gli avrebbe offerto un biennale con NBA-out. Milano sarebbe in pressing su Mitoglou, 9.3 punti e 5.4 rimbalzi di media nell’ultima Eurolega, e il suo arrivo sembrerebbe poter escludere quello di Nicolò Melli.

Ettore Messina called Dinos Mitoglou, in order to persuade him to sign a deal with Olimpia Milano. The Italian team offers him a two-year contract with an NBA out and they are pressing to get him, as @SdnaGr mentioned. Nothing is done yet. https://t.co/GvpKFdgPYH

