Olimpia Milano, nella stagione 2020-21 più partite giocate rispetto alla NBA

L’Olimpia Milano è arrivata alla finale Scudetto contro la Virtus Bologna, persa 4-0, scarica di energie fisiche e mentali: parole di Ettore Messina dopo Gara-4. Effettivamente se c’è una attenuante che si può trovare al crollo dei biancorossi nel finale è proprio quella delle tante partite giocate: addirittura 91 tra campionato, Eurolega, Coppa Italia e Supercoppa. Certo, il numero di gare era noto dall’estate scorsa e la squadra sarebbe dovuta essere costruita e utilizzata cercando di ovviare a questo problema. È però interessante mettere a confronto il calendario di Milano con quello delle altre squadre europee e addirittura NBA.

Lo ha fatto Basket Data Scouting, profilo Twitter che si occupa appunto di statistiche relative al basket, tra Gara-3 e Gara-4. In quel momento Milano era la squadra ad aver giocato più partite in assoluto tra Europa ed NBA: 90 (diventate poi 91). Secondo, in questa particolare classifica, è il Bayern Monaco, che l’Olimpia ha affrontato proprio nei Playoff di Eurolega, con 88. Se la finale di Bundesliga contro l’Alba Berlino (sesta in classifica) dovesse protrarsi fino a Gara-5, la squadra di Andrea Trinchieri arriverebbe anche lei a 91. Terzo gradino del podio per il Barcellona, che si appresta ad iniziare le finali di Liga ACB contro il Real Madrid (quarto) in un campionato che, per abbassare proprio la mole di partite di queste due compagini, ha ridotto le serie di Playoff al meglio delle 3 invece che delle 5.

E la NBA? Certo, i Playoff americani sono ancora in corso, ma la prima squadra NBA in classifica sono i Los Angeles Clippers a quota 81, 10 in meno di Milano e a pari-merito con lo Zalgiris Kaunas che nemmeno ha fatto i Playoff di Eurolega. La stagione regolare NBA a causa del Covid è stata ridotta da 82 a 72 partite: se i Clippers dovessero però arrivare fino in fondo potrebbero superare tranquillamente l’Olimpia. La franchigia di LA è sotto 2-0 nella serie di semifinale contro i Jazz. Nel peggiore dei casi, cioè un arrivo a Gara-7 delle Finals, i Clippers avrebbero giocato 100 partite tonde tonde (contando Gara-7 contro i Jazz e anche in Finale di Conference).

Di seguito tutti i dati raccolto da Basket Data Scouting, aggiornati all’11 giugno 2021:

We analyzed @EuroLeague teams and @NBA teams to find the 16 teams with the most games played this year so far. @OlimpiaMI1936 leads the ranking.#basketball #stats #basketballstats pic.twitter.com/lxrINRy5ym — Basket Data Scouting (@data_basket) June 11, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.