Bronny James torna in campo, in tribuna show di LeBron e Drake

A febbraio Bronny James si era operato al ginocchio per infortunio anche sembrava averlo messo KO per il resto della stagione. Invece il classe 2004 ha fatto il proprio debutto stagionale ieri notte nella partita tra la sua Sierra Canyon e Corona Centennial, valida per la finale della CIF Open Division.

La partita è stata molto chiacchierata su Twitter più per il pubblico che per il risultato o la prestazione di Bronny. Sotto gli occhi del papà, del rapper Drake, di JR Smith e di Jared Dudley, Bronny ha segnato 7 punti e Sierra Canyon ha perso, interrompendo una striscia di 13 vittorie consecutive nella post-season. Il risultato finale è stato di 80-72, con Corona Centennial che si è laureata campione di Division.

Parterre d’eccezione che è stato sotto la lente di ingrandimento per tutta la gara. LeBron e Drake si sono esaltati alla schiacciata di Amari Bailey, compagno di Bronny:

OMG AMARI 😤🤬 Even Drake and LeBron jumped out of their seats 🔥 @SCanyonSports pic.twitter.com/7EEeFm96JW — SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) June 12, 2021

Il rapper, sempre molto agitato anche durante le gare più importanti dei suoi Toronto Raptors, ad un certo punto si è messo anche a discutere con un arbitro:

Drake had some words with this ref 😂 (via @krystenpeek) pic.twitter.com/xF4wrhPtwM — Bleacher Report (@BleacherReport) June 12, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.