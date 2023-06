G3 Virtus Bologna – Olimpia Milano, pagelle: Hackett sontuoso, bene Mickey e Teodosic; male Napier

Ritrovato il calore della Segafredo Arena, la Virtus ritrova anche la via del successo piegando Milano 69-61 e tenendo aperti più che mai i giochi della finale scudetto, ora sul 2-1 per i meneghini.

Le pagelle

Virtus Segafredo Bologna

Nico Mannion, – SV

Marco Belinelli, 6 – Forza qualche conclusione di troppo ma i suoi 10 punti pesano tanto.

Toko Shengelia, 6.5 – Segna solo 4 punti ma sotto le plance è un gladiatore. Lotta e fa a sportellate con i lunghi milanesi catturando 9 rimbalzi.

Daniel Hackett, 8 – Il migliore dei suoi. In retroguardia non fa mai mancare il suo apporto e in attacco segna 13 punti pesantissimi nei momenti nevralgici del match.

Jordan Mickey, 7 – Gara di sostanza soprattutto sul piano del fatturato. Per lui 10 punti all’attivo

Semi Ojeleye, 6,5 – In una serata in cui il tiro non gli entra, risponde con difesa e grinta.

Awudu Abass, – SV

Alessandro Pajola, 6.5 – Di gran lunga la miglior gara dell’ultimo periodo del play anconetano. Energia e fosforo in difesa, ma anche qualche punto prezioso in attacco

Mam Jaiteh, 6 – Altra gara positiva per il piviot francese che sotto canestro lotta in maniera leonina.

Gora Camara, – SV

Milos Teodosic, 7 – Quando entra sa sempre tenere in tensione la difesa milanese grazie alle sue magie che fanno passare in secondo piano qualche errore difensivo.

Isaiah Cordinier, 6.5 – I soli tre punti segnati non spiegano appieno la sua gara di pura grinta ed energia. Elemento importante.

EA7 Emporio Armani Milano

Nicolò Melli, 6.5 – Il suo sotto le plance lo fa sempre ma questa sera sotto canestro si è trovato lunghi Virtus molto in palla.

Billy Baron, 6 – Ne fa 13 nel primo tempo, poi si eclissa nella ripresa.

Shabazz Napier, 5 – Serataccia per il folletto di Roxbury, che sbatte contro la difesa bianconera, non trova la via del canestro e perde cinque palloni pesanti

Johannes Voigtmann, 5 – 2 punti in 20’. Troppo poco per uno dei migliori elementi dei primi due atti della serie.

Stefano Tonut – SV

Giampaolo Ricci, 5 – E’ uno degli ex di serata e non riesce a lasciar traccia tangibile del suo passaggio in quella che una volta era la sua casa.

Paul Biligha – SV

Devon Hall, 6 – Schierato anche da play viste le difficoltà di Napier, prova a dare il suo contributo che però è appena sufficiente.

Tommaso Baldasso, 6 – Sufficienza piena per lui che quando entra si fa trovare pronto

Kyle Hines, 4 – I lunghi di Bologna gli prendono le misure e non lo lasciano respirare. 0 punti in 18’.

Gigi Datome, 5 – Non lascia il segno.

Shavon Shields, 5 – Molto condizionato dai falli, riesce a piazzare qualche fiammata ma l’1/8 dall’arco grida vendetta.