Olimpiadi – Italbasket, Gallinari: “Con la Germania bravi a metterci più energia nel finale”

Oltre al ct Meo Sacchetti e al capitano Nicolò Melli, anche Danilo Gallinari ha commentato la vittoria dell’Italbasket sulla Germania.

Il giocatore degli Atlanta Hawks ha indicato la difesa come la chiave del successo azzurro nella prima partita delle Olimpiadi di Tokyo.

Avevano percentuali molto alte nel primo quarto ma gli abbiamo concesso troppi tiri aperti, poi siamo riusciti ad essere più aggressivi e a non farli spingere in transizione. Nel quarto periodo siamo riusciti a metterci ancora più energia e a leggere meglio alcune situazioni, per poi chiuderla con canestri importanti nei momenti topici. In questo gruppo sto benissimo, bello vivere ogni minuto con questi ragazzi. Esperienza olimpica finora positiva, psicologicamente è positivo iniziare con una vittoria anche se il percorso è ancora lungo.