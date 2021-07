Olimpiadi – Italbasket, Melli dopo la vittoria con la Germania: “Sempre più orgoglioso di noi”

Oltre al coach Meo Sacchetti, anche il capitano Nicolò Melli ha commentato la vittoria dell’Italbasket sulla Germania. Grande gioia per il neo giocatore di Milano dopo il primo successo degli Azzurri alle Olimpiadi di Tokyo.

Sono sempre più orgoglioso di essere il Capitano di questa squadra. Mi hanno chiesto cosa si provi a vincere una partita all’Olimpiade ricoprendo questo ruolo… Beh, è una sensazione incredibile anche per come questo successo è arrivato. Negli spogliatoi Meo ci ha detto che se i tedeschi avessero continuato a tirare con le percentuali del primo tempo non avremmo potuto fare altro che stringere loro la mano per complimentarci. Ora torniamo al Villaggio per riposarci e preparare, da domani, la sfida agli australiani.

Fonte: fip.it