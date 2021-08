Olimpiadi: Italia-Francia non è mai una gara qualunque, figuriamoci domani

No. Italia-Francia non potrà mai essere una partita come le altre, figuriamoci alle Olimpiadi. In nessuno sport e a nessun livello. La rivalità, sana, che ci lega con i cugini d’oltralpe renderà sempre e comunque appassionante ogni sfida contro di loro. Una sorta di derby d’Europa tra due Nazioni che spesso si amano e spesso si punzecchiano alimentando un antagonismo che trova nello sport una spettacolare sublimazione.

Il calcio ha scritto pagine memorabili a questo proposito, come ad esempio l’indimenticabile finale del Mondiale nel 2006 con la testata di Zinedine Zidane e Marco Materazzi e il rigore finale di Fabio Grosso o la finale dell’Europeo nel 2000 persa dagli Azzurri con il golden gol di David Trezeguet.

Il basket non fa eccezione. Domani a Saitama sarà il 98esimo incontro dal 1926 ad oggi. Molti più precedenti di quanti non se ne abbiano con qualunque altra squadra nel mondo. È un caso? No. Italia e Francia si attraggono e si respingono dalla notte dei tempi dello sport, quando a inizio del secolo scorso eravamo pionieri. Noi quanto loro.

È contro la Francia che l’Italia del calcio comincia la sua avventura nel 1910 a Milano. È contro la Francia che l’Italia del basket inizia il suo percorso nel 1926, sempre Milano. Sembrano coincidenze. Non lo sono.

Nel 2003 forse il capitolo più esaltante della sfida cestistica. Gli Azzurri approcciano male il campionato europeo, perdendo all’esordio di 10 contro la Slovenia. Il secondo match contro la Francia va molto peggio: -33. Uno scarto che ancora oggi rimane il peggiore contro i transalpini e l’ottavo di sempre. Un record, insomma. Squadra molle, travolta da Tony Parker e compagni. Sull’orlo del baratro con la sola speranza di battere la Bosnia Erzegovina per passare come terza nel girone. Così avviene, e sull’onda dell’entusiasmo gli Azzurri battono anche Germania e Grecia.

Il destino è beffardo e dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, ci tocca ancora la Francia per la Medaglia di Bronzo. Dopo lo schiaffone di una settimana prima non ci sono molte speranze. E invece. E invece è Italia-Francia. Non è una sfida qualunque. Basile e Bulleri non sono al top, la squadra sopperisce con una prestazione eccezionale. A 12 secondi dalla fine gli Azzurri sono avanti di 2 punti e palla in mano ma Bulleri scivola sulla linea laterale e finisce fuori: rimessa francese con 9 secondi. Parker ci prova ma sbaglia. Rimbalzo di Marconato e Bronzo italiano. Una storia che a raccontarla, ancora oggi, fa venire i brividi. Il match vale anche per l’accesso ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e tutti sappiamo poi come andò in Grecia.

Ovviamente non sono tutte storie a lieto fine. Anzi. Nel 2009 il doppio confronto per la qualificazione all’Europeo polacco è impietoso. In Italia, a Cagliari, gli Azzurri tengono e perdono dopo un supplementare di soli tre punti. Al ritorno, a Pau, dopo un atterraggio di emergenza per nebbia all’aeroporto di Lourdes (…) l’Italia subisce un severo -20 (81-61) finendo fuori dalla competizione continentale per la terza volta in tutta la sua storia dopo il 1949 e il 1961.

Per fortuna i precedenti sono a nostro favore (58/39), e tutto sommato qualche soddisfazione in più rispetto ai “cugini” l’abbiamo avuta. I due storici successi agli Europei del 1983 e del 1999 sono arrivati proprio…in Francia. Nel 1983 l’EuroBasket si gioca tra Limoges e Nantes. L’Italia vince l’Oro in finale contro la Spagna 105-96, facendone 105 anche alla stessa Francia nel girone. In campo in quella competizione anche Meo Sacchetti.

Nel 1999 si gioca tra Antibes, Le Mans e Parigi, dove gli Azzurri trionfano battendo in finale sempre la Spagna (anche questa sarebbe una storia da raccontare…). Per gli amanti delle curiosità, c’è da ricordare anche l’Oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1993. Indovinate dove si è giocato? A Castelnau Le Lez, in Francia ovviamente.

No. Non potrà mai essere una partita come le altre.

Ufficio Stampa Fip

