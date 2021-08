Olimpiadi – Pau Gasol: “Possiamo vincere contro gli USA solo se…”

Domani la Spagna incontrerà gli Stati Uniti. Sono stati sorteggiati insieme domenica dopo la conclusione del turno preliminare del torneo delle Olimpiadi giapponesi di Tokyo 2020. La squadra che vincerà passerà alle semifinali, mentre la squadra perdente se ne dovrò necessariamente tornare a casa.

Pau Gasol, potenzialmente alla sua ultima corsa prima del ritiro, è stato dalla parte sbagliata di ogni incontro tra Spagna e USA a partire delle Olimpiadi di Atene del 2004. La sua squadra è 0-5 in questo break, comprese un paio di sconfitte in partite da medaglia d’oro.

“Dobbiamo lottare in ogni possesso e credere in noi stessi, giocare in modo intelligente, limitare gli errori. È l’unico modo che abbiamo per batterli, per fare qualcosa di molto speciale che non abbiamo mai raggiunto ai Giochi Olimpici”, come riportato da Mundo Deportivo.