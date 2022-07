Ora è ufficiale: Fontecchio è uno nuovo giocatore degli Utah Jazz

Simone Fontecchio è ora ufficialmente un nuovo giocatore degli Utah Jazz, come potete vedere anche dal tweet di seguito:

Di seguito il comunicato stampa tradotto:

Gli Utah Jazz hanno ingaggiato l’ala Simone Fontecchio. Secondo la politica del team, i termini dell’accordo non sono disponibili.

Fontecchio (6-7, 200, Italia) si unisce ai Jazz dopo aver giocato di recente per il Baskonia in Liga ACB in Spagna nel 2021-22. È apparso in 70 partite (53 da titolare) in ACB ed EuroLeague la scorsa stagione, viaggiando a una media di 11,8 punti con il 45,2% dal campo e il 41,2% da tre, insieme a 4 rimbalzi e 2 assist in 26,0 minuti a gara.

Originario di Pescara, in Italia, Fontecchio ha iniziato la sua carriera professionale nel 2012-13 con la Virtus Bologna in Serie A in Italia. È stato con la Virtus Bologna dal 2012 al 2017, poi a Milano dal 2016 al 2019, con esperienze con Vanoli Cremona nel 2017-18, insieme a esperienze con Reggio Emilia nel 2019-20 e ALBA Berlino nella Bundesliga tedesca nel 2020-21. È stato nominato Miglior Giocatore Under 22 della Lega A italiana dopo la stagione 2014-15 con la Virtus Bologna.

Il 26enne ha rappresentato la Nazionale Italiana in molteplici eventi, tra cui le Qualificazioni ai Mondiali Europei 2017, le Qualificazioni a EuroBasket 2020, le Qualificazioni Olimpiche 2021, i Giochi Olimpici 2021 e le Qualificazioni Mondiali Europee 2021. Durante i Giochi Olimpici del 2021 a Tokyo ha giocato quattro gare con una media di 19,3 punti, tirando con il 52,7% dal campo e il 45,5% da oltre l’arco, 3 rimbalzi, 1,5 assist e 1,5 palle rubate in 30,2 minuti a partita.

