La “scelta di cuore” di Manu Ginobili riguardo le Final Four di EuroLega

Manu Ginobili ha pronosticato le quattro squadre che parteciperanno alle Final Four di EuroLega.

EuroLeague sta chiedendo a diverse ex leggende una previsione riguardo le squadre che prenderanno parte alle Final Four 2024. Dopo Luka Doncic, è arrivato il turno di Manu Ginobili.

The Argentinian wizard has spoken 🧙‍♂️🇦🇷

Let’s see if his wish will come true! 👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/YcypNdOcOw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 31, 2024