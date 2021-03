Orlando e Houston stanno discutendo una trade intorno ad Aaron Gordon

Mancano solo 4 giorni alla trade deadline che porrà fine al mercato degli scambi in NBA, fissata per giovedì alle 21 ora italiana. Tra i nomi più caldi c’è quello di Aaron Gordon, come da qualche anno a questa parte al centro dei rumors: gli Orlando Magic starebbero discutendo una trade con gli Houston Rockets, secondo quanto riportato da The Athletic.

I Rockets sono a 20 sconfitte consecutive e probabilmente cederanno Victor Oladipo in questi giorni, aggiungendo Gordon manterrebbero un’ossatura di buon livello nonostante questa stagione sia comunque compromessa. Secondo quanto riportato, l’eventuale scambio si svilupperebbe intorno a Gordon e due scelte del primo turno al Draft che finirebbero ad Orlando: nelle scorse ore era trapelato che i Magic stiano chiedendo una chiamata al primo turno al Draft e un giovane promettente per il prodotto di Arizona. Due scelte potrebbe dunque essere il giusto compromesso, anche se ovviamente servirà l’inserimento anche di qualche giocatore da parte di Houston per questioni salariali.

