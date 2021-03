I Golden State Warriors sono interessati anche a Bogdan Bogdanovic

I Golden State Warriors potrebbero essere una delle squadre che si muoveranno sul mercato nei giorni che ci separano dalla trade deadline di giovedì: la franchigia della California, in lotta per un posto ai Playoff, nel corso delle settimane è stata accostata anche a giocatori come Victor Oladipo, Aaron Gordon e Lonzo Ball. Bob Myers non ha escluso affatto qualche scambio se servisse a migliorare il roster e, secondo The Athletic, un altro nome che interessa è quello di Bogdan Bogdanovic.

Il serbo è arrivato agli Atlanta Hawks solo nella scorsa offseason, ma fin qui non ha convinto, anche a causa di un infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere un paio di mesi. Bogdanovic ha un quadriennale da 18 milioni di dollari annui, gli Warriors quindi dovrebbero offrire Kelly Oubre Jr per far funzionare lo scambio. In particolare, secondo Anthony Slater, i dubbi su Oubre Jr riguarderebbero l’eventuale prossima stagione, quando tornerà Klay Thompson e non è chiarò se l’ex Suns accetterà di buon grado un ruolo ridimensionato.

Bogdanovic in questa stagione sta segnando 9.5 punti di media, tirando col 39% dal campo e il 33% da tre punti, tutti minimi in carriera.

