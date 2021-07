Orzinuovi, ecco La Marshall Corbett e Daniele Sandri

Uno ha contribuito all’approdo in massima serie della Ge.Vi Napoli, l’altro ha disputato una stagione maiuscola in A2 con la 2 B Control Trapani. Daniele Sandri il primo, La Marshall Corbett il secondo. Se vi sia qualche dubbio sul fatto che l’Agribertocchi stia pensando di regalarsi una stagione da protagonista, l’arrivo di questi due nomi altisonanti dopo quelli di Giga Janelidze da Verona e Andrea Renzi sempre da Trapani, lo spazza via. Sandri, classe 1990, ha mosso i primi passi con la Benetton Treviso con cui ha messo le mani su uno scudetto under 18. E a questo proposito ritroverà in casacca orceana il coach che lo allenava allora, ovvero Fabio Corbani. Nel 2005-2006 debutta in prima squadra e nel 2007 si aggiudica la Coppa Italia. I suoi successivi passi sono stati con Castelletto Ticino, nuovamente con Treviso, Torino, Virtus Roma, Mens Sana Siena e, appunto, Ge.Vi Napoli: «sono molto contento di entrare a far parte del progetto di Orzinuovi – ha commentato – grazie alla trattativa tra il mio agente e la società, tutto è stato molto rapido e si sentiva da subito la voglia di concludere l’accordo; ritrovare in squadra coach Fabio Corbani ed Andrea Renzi è, per me, come tornare ai tempi delle giovanili con la Benetton Treviso, dove si vincevano gli scudetti nazionalim inoltre ci sono altri giocatori che conosco, come Giga Janelidze e Joel Fokou, due grandi agonisti e conosco tutti gli altri ragazzi italiani, avendoli affrontati in passato e credo che siano tutti molto forti ed in grado di alzare il livello grazie al loro talento”. Classe 1988, Corbett ha lasciato a Trapani l’impronta di 56 presenze e 1083 punti. Per lui il basket italiano non è, esperienza siciliana a parte, davvero più un mistero dal momento che ha indossato le maglie di Universo Treviso, Aurora Jesi e Pallacanestro Mantovana. Nel suo curriculum figura anche un’esperienza in Polonia prima con il Siarka Tarnobrzeg e poi con il Pierniki Torun e una in terra transalpina con Nantes e Rouen. Corbett si dice “molto entusiasta di avere scelto il progetto di Orzinuovi” e aggiunge: “voglio far divertire e vincere tante partite assieme ai miei compagni”. Certo, dice, “Orzinuovi è una piccola città, ma, aggiunge,”so che c’è grande calore e supporto intorno alla squadra”.