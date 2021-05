Orzinuovi supera una Rieti ridotta ai minimi termini e rimasta senza uomini per disputare l’ultimo quarto di gara

RIETI – Con questa le si è forse viste tutte. Una partita di basket chiusa al terzo quarto per insufficienza dei giocatori di una squadra. Come già nella sfida d’andata, la Kinergia Npc Rieti ha affrontato l’Agribertocchi Orzinuovi con gli uomini contati a causa di infortuni e Covid. A fine terzo quarto rotazioni esaurite così come i componenti del roster reatino per cinque falli e l’incontro è stato chiuso con dieci minuti d’anticipo con Orzinuovi trionfatrice per 54-77. Parafrasando una nota espressione, ci si potrebbe domandare “diteci voi se questo è basket”, pur se a Rieti va reso un tributo per essersi impegnata con il consueto cuore. Quanto accaduto, però, appartiene semmai al novero del fantabasket. Quello di cui gli appassionati farebbero volentieri a meno.

PRIMO QUARTO – Hollis e Spanghero siglano otto punti per Orzinuovi che, vista l’odissea del roster reatino, prevede un’altra giornata di gloria sul modello di quella d’andata. De Laurentiis e l’Imperatori dimostrano agli avversari di essere scesi sul pitturato con l’orgoglio tra le mani e si portano sul 4-10 a metà quarto. Pepper realizza l’ulteriore riavvicinamento ma Miles profana di nuovo il canestro reatino. Coach Rossi chiama il timeout, una sorta di riunione tra amici date le dimensioni del roster reatino. De Laurentiis e Pepper, alla ripresa, affondano la lama ma Negri consente all’Agribertocchi di concludere avanti per 20-15 dopo i primi dieci minuti.

SECONDO QUARTO – Pepper e Nonkovic calano un ubriacante 4-0. Hollis si dimostra mago delle triple calandone tre di fila, Rieti però non molla la presa e resta a metà quarto a sole quattro lunghezze di ritardo (31-35). Imperatori e Pepper ci credono nonostante la situazione horror che il loro roster sta vivendo e portano Rieti a meno uno. Timeout di coach Corbani, poi Miles, alla ripresa, completa un gioco da tre permettendo agli orceani di continuare a condurre le danze sul 47-40.

TERZO QUARTO – Miles cecchina, Pepper replica. Mastellari dà il via alla fuga orceana verso il monte più sedici. Nuovo timeout di Rossi e alla ripresa Pepper prova a far restare in scia i reatini. Spanghero e Miles colpiscono ancora e per Rieti si fa notte fonda, non soltanto per il pesante passivo accumulato ma anche per il conto dei falli: il trenino dell’infelicità delle uscite anticipate per cinque irregolarità ha il suo primo vagone in Imperatori, poi si aggiungono quelli di Nonkovic, Ponziani e De Laurentiis. Rieti non ha più giocatori da schierare perchè anche Piccoli fisicamente è presente ma non nella quintessenza della forma per scendere sul pitturato e quindi l’incontro si conclude dieci minuti prima della fine regolamentare con un 77-54 per Orzinuovi. Ai confini della realtà.

MIGLIORI IN CAMPO

DALTON PEPPER (KINERGIA NPC RIETI): il più prolifico, ma anche l’unico che riesce nell’impresa di non portare a cinque il numero dei suoi falli. Un eroe di giornata di una Rieti in pieno calvario.

DAMIAN HOLLIS (AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI): un match a me e un match a te, questo più o meno, immaginiamo in american english, Hollis e Miles devono dirsi a ogni gara quando si scambiano il primato di chi sa profanare maggiormente i canestri avversari. Stavolta è toccato a Hollis.

TABELLINO

KINERGIA NPC RIETI: Pepper 28, De Laurentiis 8, Ponziani 6, Imperatori 6, Nonkovic 6. N.e; Piccoli. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi: 5 su 6, rimbalzi 22 (Ponziani 9), assist 13 (Pepper 7).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Hollis 23, Miles 19, Spanghero 14, Zilli 6, Negri 6, Rupil 5, Galmarini 2, Mastellari 2, Guerra. N.e: Fokou. Coach: Fabio Corbani.

Tiri liberi: 18 su 19, rimbalzi 24 (Hollis 9), assist 18 (Spanghero 8).

ARBITRI

Marco Rudellat di Nuoro, Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI) e Fabio Bonotto di Ravenna.