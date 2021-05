Pajola è straordinario e la Virtus Bologna chiude la serie 3-0 a Treviso dopo un supplementare

De’ Longhi Treviso – Virtus Segafredo Bologna: 100-105

(25-24; 61-46; 70-68; 93-93; 100-105)

La Virtus sfrutta il primo match point e vola in semifinale: al PalaVerde finisce 100-105. La De’Longhi vende cara la pelle e finisce in festa davanti a quella parte di pubblico autorizzata a seguire la squadra, consapevole di aver dato il massimo. Resta del rammarico nei ragazzi di Menetti, vicini anche stasera al colpaccio come in gara-2 e portando stavolta addirittura al supplementare Bologna. La truppa di Djordjevic, ancora in difficoltà, parte malissimo e subisce oltre 60 punti nel primo tempo, prima di risalire la china affidandosi ad un super Pajola. Il giovane play chiude il match con 25 punti e viene portato in trionfo dai compagni, consapevoli dell’importanza della sua prestazione.

Tornando alla partita, l’avvio è subito da giochi d’artificio. Il primo canestro è di Abass, ma poi Treviso si incendia e con Lockett prende il controllo della gara. Le due squadre vivono sulle montagne russe, con Logan e Vildera che tengono avanti la De Longhi per il 25-24 del 10’. l’avvio è subito da giochi d’artificio. Il primo canestro è di, ma poi Treviso si incendia e conprende il controllo della gara. Le due squadre vivono sulle montagne russe, conche tengono avanti la De Longhi

Nel secondo quarto con Teodosic e Markovic la Segafredo supera subito i padroni di casa, prima di tentare l’allungo con Pajola. Poi però Treviso si scatena: da 3 punti diventa un tiro al bersaglio, con un Logan incontenibile che segna 14 punti nel quarto e conduce i suoi in fuga. Bologna subisce da ogni lato del campo e va in confusione totale davanti, arrivando all’intervallo lungo sotto 61-46.

Ad inizio terzo quarto la Virtus rientra con un piglio nuovo e prova a tornare subito sotto la doppia cifra di margine. Hunter e Gamble guidano la riscossa, Teodosic e Pajola alzano i ritmi e Ricci segna da 3 per alimentare il parziale. Ma è in difesa che la Segafredo cambia passo, chiudendo ogni via per Treviso e oscurando il ferro. La giocata strepitosa di Gamble (stoppata sulla tripla di Imbró e schiacciata in contropiede) impatta a quota 68, prima dei liberi di Sokolowski che fanno il 70-68 del 30’.

Ad inizio ultimo quarto la De’ Longhi trova 4 punti di vantaggio con Chillo, prima delle triple in sequenza di Pajola e Teodosic che portano al sorpasso Bologna. La Segafredo trova anche due possesso di margine, prima di farsi prendere dalla frenesia offensiva e non segnare per lunghi tratti. Treviso nel momento di massima sofferenza si aggrappa a Logan e quando segna anche Mekowulu, arriva il +5 sull’87-82 a 2’ dalla fine. A un passo dal traguardo, Pajola si erge a salvatore della patria e con 5 punti filati impatta a quota 87. Con un tiro a disposizione a testa Treviso sbaglia e Teodosic indovina una tripla con doppio rimbalzo tabellone-ferro per l’87-90 a 30 secondi dalla fine. La Segafredo non lascia tirare per il pari i padroni di casa e si affida alla lotteria dei liberi. Mekowulu, Belinelli, Logan e Imbró non sbagliano, mentre in mezzo alla striscia l’1/2 di Pajola porta al pareggio sul 93-93 a 6 secondi dalla fine. L’ultimo possesso è di Teodosic, che si libera di Imbró, ma fallisce il tiro della vittoria e si va all’overtime.

Il supplementare lo apre la sesta tripla di Pajola e la Virtus prende il comando. Per oltre 3 minuti non segna nessuno e si entra negli ultimi 90 secondi con Bologna ancora avanti. Adams dalla lunetta da il +5 agli ospiti, con il divario che non cambia fino alla sirena conclusiva. La Virtus vince il match e la serie grazie al 100-105 del 45′, dopo aver dovuto faticare più del previsto contro un avversario decisamente ostico.

De’ Longhi Treviso: Logan 25, Russell 19, Vildera 6, Imbrò 7, Piccin 0, Chillo 10, Mekowulu 16, Sokolwski 8, Akele 4, Lockett 5.

All. Menetti

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 10, Pajola 25, Alibegovic 3, Markovic 11, Ricci 10, Adams 4, Hunter 8, Teodosic 17, Gamble 10, Abass 7.

All. Djordjevic

📋 Doppia laurea in Economia (Marketing e Management + Direzione d’Impresa e Comunicazione), con la passione per la palla a spicchi ed un obiettivo: coniugare sport e business, per rendere il mondo un posto migliore grazie ai valori della competizione.

📍 Bologna 🚅 Torino