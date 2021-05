Gli Charlotte Hornets hanno subito un mini-crollo nel finale di stagione regolare, chiudendola al decimo posto, ultimo disponibile per il Play-in. Al preliminare incontreranno gli Indiana Pacers, la squadra forse meno in forma delle 10 qualificate alla post-season ad Est. Charlotte sarà però priva di Gordon Hayward per una distorsione al piede, almeno nella prima gara di martedì. Se perderanno quella partita, gli Hornets saranno subito eliminati mentre dovranno vincere entrambe le gare contro Indiana per passare al secondo Play-in.

The Hornets say Gordon Hayward (sprained foot) is out for Tuesday’s play-in game at Indiana. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 17, 2021

La speranza è quella di recuperare Hayward per la seconda eventuale gara contro Indiana. Il giocatore, arrivato la scorsa estate dopo gli anni a Boston, è stato tra i migliori degli Hornets in questa stagione con 19.6 punti, 5.9 rimbalzi e 4.1 assist di media in 44 partite disputate.

