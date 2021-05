Ufficiale: Udine firma Fabio Mian per i Playoff di A2

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Fabio Mian per il finale di stagione 2020-2021. Nata a Gorizia il 7 febbraio 1992, l’ala isontina di 196 centimetri vanta un curriculum di primissimo rilievo. Cresciuto nelle giovanili di CBU Udine, Mian nel 2009 approda alla Pallacanestro Varese, in Serie A. Nell’estate del 2011 viene ceduto in prestito al Cus Bari e l’anno successivo passa alla Fortitudo Agrigento con la quale nell’estate 2014 conquista la promozione in A2. Nel luglio 2014 ritorna in Serie A, alla Vanoli Cremona, dove rimane fino al 2017, collezionando complessivamente 89 presenze (462 punti). La sua carriera prosegue, poi, tra Pistoia (2017-2018) e Trento (2018-2020), prima di fare ritorno a Cremona.

Dotato di una stazza fisica notevole e ottimo tiratore, nel corso degli anni Mian è diventato un giocatore sempre più completo. Nell’ultima stagione, con la maglia di Vanoli, ha totalizzato 28 presenze con una media di 11.1 punti a partita e 3.3 rimbalzi, confermandosi uno dei giocatori più affidabili della Serie A.

“Si tratta di un acquisto importante che sottolinea la volontà della società di essere ancora più competitiva in questa fase importantissima della stagione – le parole del Presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone -. Ho voluto dare un segnale forte, un personale grazie, sia per i nostri sponsor che ci hanno garantito tutto il loro supporto anche in questa complicatissima stagione e sia per i nostri affezionati tifosi, che ci sono sempre stati vicini, anche rinunciando al rimborso dell’abbonamento. Con l’arrivo di Mian andiamo a rinforzare maggiormente un roster già di per sé ricco di qualità, che si è classificato tra le prime quattro della Serie A2, raggiungendo un ottimo equilibrio all’interno dello stesso, e ora ambisce a nuovi prestigiosi traguardi. Sono certo che l’arrivo di Mian garantirà ulteriori talento e imprevedibilità alla squadra. Siamo, oltretutto, orgogliosi di incrementare ancora la percentuale di atleti regionali nella nostra rosa, rimarcando il senso di appartenenza al territorio, che per noi rappresenta un plus di assoluto valore”.

Fonte: ufficio stampa Apu Udine

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.