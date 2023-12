Pallacanestro Varese, arriva Nico Mannion

Un altro colpo ex NBA: Varese è ad un passo dal chiudere la trattativa per Nico Mannion, attualmente in forza al Baskonia. La guardia italiana non ha ancora ottenuto il buyout dalla società basca, bensì l’accordo potrebbe subire l’accelerata decisiva in queste ore. Secondo quanto riferito a Basketuniverso, pare che l’Amministratore Delegato Luis Scola stia spingendo nella trattativa per riuscire a chiudere entro la giornata di domani, in modo tale da riuscire a tesserare Mannion per la partita che la Openjobmetis giocherà il prossimo sabato 23 dicembre contro la VL Pesaro.

Nulla di ancora ufficiale insomma, ma manca davvero poco, anche perché ormai è quasi certo che Mannion (che ha disputato 12 partite in Liga ACB con 2 punti di media col Baskonia) comincerà il suo secondo capitolo italiano questa settimana, andando a rinforzare il backcourt della Pallacanestro Varese al momento penultima in classifica.

