Pallacanestro Varese, c’è la firma di Trey Kell. Nel mirino Pinkins ed Egbunu

Trey Kell sarà il nuovo play titolare della Pallacanestro Varese. 192 centimetri per 96 chili, classe 1996, Trey arriva da una stagione di primo piano nel campionato polacco: 16.4 punti di media (51% da due e 34% da tre) distribuendo circa 5 assist e raccogliendo 5 rimbalzi in 28 minuti per 21 partite disputate con BM Slam Stal.

La firma del giocatore americano, che ha calcato anche i parquet della FIBA Europe Cup, è già stata messa nero su bianco e così la società può pensare adesso di concentrarsi su altri due target fondamentali: l’ala grande e il centro. Secondo quanto riportato dai media locali, la Pallacanestro Varese è sempre in contatto con John Egbunu per negoziare un ritorno (anche se le cifre rimangono ancora molto alte) e per lo slot di 4 sarebbe apparso il nome di Kruize Pinkins.

L’ala di 202 centrimetri ha giocato un’ottima stagione a Torino, in Serie A2, e avrebbe attirato l’attenzione della OJM coi suoi 11.5 punti e 6.3 rimbalzi in 27 minuti per 24 minuti di gioco in stagione regolare.