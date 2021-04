Pallacanestro Varese, il GM Conti: “Con Jones abbiamo già un accordo, Bulleri verso la conferma, Scola sarà una risorsa”

Alla fine del campionato manca una giornata, ma conquistato l’obiettivo salvezza, la Pallacanestro Varese pensa al mercato. In un’intervista al quotidiano online Varese Noi , il GM Andrea Conti ha spiegato le diverse situazioni contrattuali dei biancorossi in vista della prossima stagione.

Si parte dalla conferma di coach Massimo Bulleri del quale il GM ha grande stima per il “grande lavoro svolto sul campo. Mi viene difficile pensare ad un altro allenatore”; se quindi viene da pensare che la società eserciterà l’anno di opzione inserito nel contratto firmato lo scorso settembre dopo l’esonero di Attilio Caja, non è scontato il prolungamento di Luis Scola, almeno in veste di giocatore.

“Sarà una risorsa per Pallacanestro Varese. Mi auguro che possa ancora giocare un altro anno con noi senza fare il boia e l’impiccato come accaduto quest’anno. Nei prossimi con lui, Toto e Alberto ci incontreremo per capire cosa ha intenzione di fare”. Molto del futuro biancorosso di Scola ovviamente dipende anche dalla quinta Olimpiade e la possibilità di un eventuale ritiro di Scola dopo aver giocato la quinta volta in carriera tale competizione (cui svolgimento tra l’altro attende ancora conferma), obiettivo mai nascosto dal veterano; in casodi addio al basket, non è da escludere il fatto che la leggenda argentina possa rimanere sempre nelle orbite di Pallacanestro Varese, con vesti diverse da quelle di giocatore.

Discorso del tutto diverso per Toney Douglas: l’americano molto probabilmente lascerà Varese dopo l’ultima giornata. Conti ha specificato che l’americano ha un contrato troppo oneroso per le casse varesine e per accontentare le richieste del giocatore “servirebbero altri due o tre sponsor”.

Nel mentre Varese non nasconde l’interesse per il rinnovo di Anthony Beane, un giocatore dimostratosi funzionale nel ruolo di sesto uomo per la formazione della squadra dell’anno prossimo che già può contare sull’apporto di Jalen Jones. “Abbiamo un accordo con lui per il prossimo anno che dipende però dalle condizioni fisiche e dal superamento delle visite mediche – ha continuato il GM – ha già recuperato perché sta correndo e tirando sul campo. Il suo rientro in Italia è previsto per Giugno per delle questioni assicurative: avrà una grande voglia di rimettersi in gioco e ha alto valore tecnico”.

Jalen Jones è stato uno degli acquisti fatti in corsa durante questa stagione, ma dopo 30 secondi della sua prima gara in Serie A contro la Virtus Roma, il giocatore si è rotto il tendine d’Achille. Infortunio che ha portato le due parti, Varese e il giocatore stesso, a congelare il contratto in vista della stagione che viene: se il giocatore non dovesse superare le visite mediche però, la OJM dovrà andare alla ricerca di un’altra ala.

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.