Pallacanestro Varese, Guglielmo Caruso rimane un obiettivo di mercato

Tra gli obiettivi di mercato della Pallacanestro Varese c’è Guglielmo Caruso. Il centro 22enne è nel mirino della Openjobmetis da qualche giorno e sembra che la società abbia intenzione di offrire un contratto pluriennale – secondo La Prealpina – al giocatore che ha trascorso gli ultimi tre anni al collega di Santa Clara; nella stagione 2020/21 ha messo a referto 9.3 punti (53% dal campo) accompagnati da 4.8 rimbalzi in 23 minuti per 18 partite giocate.

Caruso, al momento impegnato con ItalBasket al training camp in vista del Preolimpico, sarebbe un importante tassello per costruire una squadra giovane e con una base di giovani italiani da far crescere sotto l’ala del nuovo coach Adriano Vertemati. Il ruolo dell’azzurro, centro di 211 centimetri che avrebbe anche altre offerte nel panorama italiano, potrebbe essere di riserva del centro titolare, un altro slot da riempire per la Openjobmetis se John Egbunu non dovesse restare.

