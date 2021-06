Pallacanestro Varese, raggiunto l’accordo con Guglielmo Caruso

Guglielmo Caruso ha trovato l’accordo con Pallacanestro Varese. Per il giovane 22enne di Napoli, che ha fatto parte dell’ItalBasket durante il training camp in vista del PreOlimpico, è pronto un contratto 2+1, come riportato da La Prealpina e confermato a BasketUniverso.

Il centro ex Santa Clara – college californiano in cui ha militato i tre anni scorsi – andrebbe a completare il parco italiani, nel 5+5 varesino, già composto da capitan Ferrero (fresco di rinnovo), il gran colpo Alessandro Gentile, Niccolò De Vico e Giovanni De Nicolao.