Pallacanestro Varese, trattativa avviata con Egbunu ma chi è in uscita?

Mentre la trattativa con John Egbunu sembra ad un stato avviato, la Pallacanestro Varese deve anche pensare al mercato in uscita. Il potenziale nuovo colpo della OJM è un centro di 208 centimetri e tanti chili, 111 per l’esattezza, da sfruttare sotto canestro per dare peso e allo stesso tempo tanto atletismo di cui la squadra di Bulleri è carente sotto le plance. Non scelto al draft del 2018, con un’esperienza di un anno nella G League con i Long Island Nets, Egbunu potrebbe essere un elemento chiave per la lotta salvezza della squadra.

Considerata la scadenza contrattuale del 15 gennaio e il mancato rinnovo, il principale indiziato potrebbe essere Anthony Morse. Stando a quanto confermatoci da fonti societarie, pare però che giocatore e società stiano considerando diverse opzioni e che un addio di Morse non sia del tutto scontato. Per mantenere però il 5+5 con cui la Pallacanestro Varese ha cominciato la stagione, e con cui ovviamente vorrà proseguire, qualcuno dovrà liberare il proprio slot.

A lasciare il posto potrebbe essere Ingus Jakovics? Il GM Andrea Conti spiega: “Chi meriterà giocherà. Le scelte le fa il coach. Sono tutti sotto osservazione”. Ad ora non c’è nessuna certezza, ma considerando la completezza del reparto piccoli con l’arrivo di Anthony Beane a dicembre, non sarebbe escludere un’eventuale partenza dell’estone per fare spazio al 26enne americano che ha disputato 4 partite nel campionato coreano in questa stagione.

L’obiettivo della Pallacanestro Varese comunque in questo momento rimane il recupero di tutti i giocatori. Oggi la squadra effettua le visite per il recupero dell’idoneità sportiva per i tre giocatori risultati negativi dopo l’ultimo giro di tamponi e per cui si saprà se si svolgerà la gara di domenica tra OJM e Fortitudo Bologna in una condizione critica per Varese, alla luce del fatto che la squadra non svolge un allenamento al completo dall’1 gennaio. In giornata seguiranno aggiornamenti.

Fonte foto copertina: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.