Pallacanestro Varese, vittoria nello scrimmage contro Tortona

PALLACANESTRO VARESE – DERTHAM TORTONA: 89-88

Si è concluso con un successo per la Openjobmetis l’allenamento congiunto di questo pomeriggio effettuato alla Enerxenia Arena con Derthona. Al termine di un match estremamente equilibrato i biancorossi, ancora appesantiti dai carichi di lavoro delle ultime settimane, si sono imposti con il risultato di 89 a 88 grazie ai 14 punti di Kell, ai 19 di Gentile e ai 23 del duo Wilson-Egbunu. Impegno più probante rispetto a quello di sabato scorso contro Friburgo, utile per mettere benzina nelle gambe in vista del debutto in Supercoppa previsto per lunedì 6 (palla a due alle ore 19:30).

L’inizio del match è equilibrato (7-7) grazie alla fisicità sotto canestro di Egbunu che è abile a tamponare le sortite offensive di Filloy. Wilson spezza l’equilibrio in favore dei suoi con 5 punti consecutivi e porta la Openjobmetis sul +9, gap che Mascolo annulla quasi da solo per il 18 pari del 10’. Il secondo quarto prosegue sulla scia del primo (40-41 per gli ospiti con Daum sugli scudi), mentre nel terzo i biancorossi tentano una timida fuga con Jones e Gentile salvo subire il nuovo rientro degli ospiti, presi per mano da Mascolo. Al 30’ Sorokas fissa il punteggio sul 69-66 con la tripla sulla sirena. Nell’ultima frazione Varese è brava a tenere il vantaggio acquisito grazie alle giocate di Kell e del “solito” Gentile. A nulla vale l’ennesimo rientro degli ospiti che, al 40’, cedono di una sola lunghezza: 89-88.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-BERTRAM DERTHONA TORTONA: 89-88 (18-18; 40-41; 69-66)

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Kell 14, Gentile 19, Beane 9, Sorokas 9, De Nicolao 5, Wilson 13, Librizzi ne, Egbunu 10, Virginio ne, Ferrero, Jones 9, Caruso 1. Coach: Adriano Vertemati.

Bertram Derthona Tortona: Trunic, Tavernelli 13, Filloy 20, Mascolo 21, Cattapan, Severini 3, Mobio, Daum 25, Cain 5, Macura 1. Coach: Marco Ramondino.

Fonte e foto copertina: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese