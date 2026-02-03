Panathinaikos, contatti con Guerschon Yabusele: arriverà davvero?

Il Panathinaikos si muove con decisione sul mercato e guarda con grande attenzione a Guerschon Yabusele. Secondo quanto riportato dal giornalista Sotiris Vetakis, il club greco sarebbe in trattative avanzate con il lungo francese, pronta a tornare protagonista in Europa qualora il suo futuro in NBA non si concretizzasse.

According to Sotiris Vetakis, Panathinaikos are in advanced talks with Guerschon Yabusele. The Greens are waiting until the very last moment for developments ahead of the NBA trade deadline, as if the player does not find a team that suits him in the NBA, he will become… pic.twitter.com/6CECsbh5Iu — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) February 2, 2026

La situazione resta in evoluzione e dipenderà in gran parte dagli sviluppi delle prossime ore, con la NBA trade deadline che rappresenta il vero spartiacque.

Panathinaikos in attesa: tutto dipende dalla NBA

Il Panathinaikos sta adottando una strategia chiara e attendista. La dirigenza dei Greens aspetterà fino all’ultimo momento prima della chiusura del mercato NBA per capire se Yabusele riuscirà a trovare una squadra che soddisfi le sue ambizioni oltreoceano.

Nel caso in cui il giocatore non trovi una sistemazione adeguata in NBA, diventerebbe immediatamente disponibile sul mercato europeo, e il Panathinaikos è pronto ad affondare il colpo.

Forte spinta dei Greens per Yabusele

Sempre secondo Vetakis, il Panathinaikos avrebbe già effettuato una forte pressione per portare Yabusele ad Atene. Il profilo dell’ex Real Madrid è considerato ideale per rafforzare il roster, grazie a fisicità, esperienza internazionale e capacità di giocare sia da ala forte che da centro tattico.

Caratteristiche che lo renderebbero un innesto di altissimo livello per l’Eurolega.

Yabusele, ritorno in Europa sempre più possibile

Dopo l’esperienza in NBA, il nome di Guerschon Yabusele resta molto appetibile sul mercato europeo. Il suo passato vincente in Eurolega e l’impatto mostrato nelle competizioni internazionali con la nazionale francese lo rendono uno dei giocatori più ambiti in caso di ritorno nel Vecchio Continente.

Il Panathinaikos, già ambizioso e competitivo, vede in lui un possibile tassello chiave per alzare ulteriormente il livello della squadra nella seconda parte di stagione.

Scenario mercato: ore decisive

Le prossime ore saranno decisive. Se dalla NBA non arriveranno opportunità concrete, la pista che porta Yabusele al Panathinaikos potrebbe accelerare rapidamente, trasformandosi in una delle operazioni più importanti del mercato europeo invernale. Per ora, il club greco osserva, aspetta e prepara l’assalto finale.