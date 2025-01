Primo round di votazioni per l’All Star Game: guidano gli europei

Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo sono i due giocatori più votati rispettivamente per Western e Eastern Conference al termine della prima settimana di votazioni per l’All Star Game. Il serbo ha ottenuto oltre 1.4 milioni di voti, mentre il greco addirittura oltre 1.7 milioni.

Se due europei guidano i rispettivi frontcourt, anche nei backcourt c’è predominanza di giocatori extra USA: ad Ovest sono in vantaggio Shai Gilgeous-Alexander, canadese, e Luka Doncic, sloveno, con 1 milione e 870.000 voti circa. La star dei Mavs non è detto riesca a partecipare, visto che è attualmente alle prese con un infortunio al polpaccio subito a Natale. Ad Est invece la guardia più votata è a sorpresa LaMelo Ball, primo con 947.000 voti circa, davanti a Donovan Mitchell.

I “vecchi” per il momento inseguono: LeBron James è terzo nel frontcourt della Western Conference con oltre 1.1 milioni di voti, dietro a Kevin Durant con 1.2 milioni. Steph Curry è invece terzo nel backcourt della sua Conference e, ad oggi, sarebbe quindi fuori dal quintetto titolare.

I tanti infortuni, soprattutto a Est, di questa prima parte di stagione hanno indubbiamente influenzato le votazioni: Joel Embiid è addirittura 8° nel frontcourt della Eastern Conference, Franz Wagner è 7°. Chi non ne ha risentito particolarmente, nonostante quasi 2 mesi out per infortunio, è Paolo Banchero che al momento è 4° con oltre 484.000 voti anche se per lui i primi 3 (Giannis, Tatum e KAT) sembrano irraggiungibili, tutti sopra il milione.

Victor Wembanyama ha invece speranze di recuperare Anthony Davis al terzo posto nel frontcourt dell’Ovest: il francese ha ottenuto 928.000 voti, Davis è di poco sotto il milione.

Quest’anno la formula dell’All Star Game sarà inedita: non ci sarà più una partita, ma ben 3. Due semifinali e una finale, si affronteranno 4 squadre ognuna composta da 8 giocatori: 3 saranno composte esclusivamente da All Star, l’ultima invece sarà la vincente del Rising Stars, match del venerdì tra rookie e sophomore. Ogni partita non si giocherà a tempo, ma vincerà la formazione che per prima raggiungerà o supererà i 40 punti.