Show di Isaiah Thomas in Drew League, in attesa di un contratto

Isaiah Thomas si è messo di nuovo in mostra questa notte in Drew League: la point guard, attualmente free agent, ha realizzato 45 punti nella vittoria della sua squadra 103-85. Il veterano ha fatto divertire i presenti a Los Angeles, segnando da qualsiasi posizione.

Isaiah Thomas put up 45 points at the Drew League 🪣 (via @NBA)pic.twitter.com/HrFdWf3MZv — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 30, 2022

E chissà che questa prestazione, sebbene si tratti solo di basket estivo, non possa far salire le sue quotazioni in NBA. Nell’ultima stagione IT ha fatto parecchia difficoltà a trovare una casa, prima ai Lakers, poi ai Mavericks e infine agli Hornets. Proprio Charlotte starebbe pensando ad una sua conferma, visti gli 8.3 punti di media realizzati in 17 partite uscendo dalla panchina.

Isaiah Thomas is on fire early in Q1 at #TheDrew Watch Now on the NBA App & https://t.co/Pqxh2EPubW: https://t.co/VUH9HSFyIk pic.twitter.com/4dteFHGc8l — NBA (@NBA) July 30, 2022