Paolo Banchero ha un grave problema di sudorazione durante le partite

Paolo Banchero è stato finora probabilmente il miglior giocatore di college, segnando con Duke 18.3 punti e catturando 7.6 rimbalzi di media nelle sue prime 7 partite NCAA. Oltre all’intoppo giudiziario, quando è stato denunciato per favoreggiamento, ora il lungo con passaporto italiano ha un grave problema di sudorazione. Secondo ESPN, Banchero starebbe perdendo oltre 3 chili (7 pounds) a partita a causa dell’eccessiva sudorazione e questo ovviamente è un grattacapo non da poco. Non solo il giocatore si disidrata in fretta, ma perde anche diverse energie.

Come riportato dalla giornalista di ESPN durante la gara di ieri notte contro Ohio State (14 punti e 5 rimbalzi, ma prima sconfitta stagionale di Duke), lo staff dei Blue Devils sta dando a Banchero una bibita speciale da bere nelle pause di gioco. Si tratta di un fluido ossigenato che viene subito assorbito dall’organismo appena viene messo in bocca. In questo modo Duke sta cercando di risolvere un problema fisico abbastanza serio.

Projected No. 1 pick Paolo Banchero loses about 7 pounds per game by sweating 😳 pic.twitter.com/oCEAoAMhwp — NBA Central (@TheNBACentral) December 1, 2021