Paolo Banchero è stato arrestato dalla polizia del North Carolina

Paolo Banchero ha iniziato la sua carriera collegiale con tre partite molto positive nella sua prima settimana, venendo anche nominato Freshman of the Week della Conference ACC. Ma per il lungo americano, con passaporto italiano, sono subito arrivati anche dei guai giudiziari. La stella dei Duke Blue Devils è infatti stata arrestata domenica mattina dalla polizia stradale del North Carolina insieme a Michael Savarino, altro giocatore di Duke nonché nipote di Coach K.

Savarino è stato accusato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre Banchero di favoreggiamento. Il processo del primo sarà il 9 dicembre, mentre quello di Banchero il giorno prima, l’8 dicembre. Solo venerdì scorso il giocatore, che può scendere in campo anche con l’Italia, aveva compiuto 19 anni. Non è chiaro se i due potranno essere a disposizione per la partita di martedì tra Duke e Gardner-Webb.

Duke’s Paolo Banchero has been charged with aiding and abetting DWI, per The News and Observer.

Teammate Michael Savarino, Mike Krzyzewski’s grandson, was arrested and charged with DWI. pic.twitter.com/0rhHovOYqR

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2021