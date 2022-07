Paolo Banchero non giocherà altre partite in questa Summer League

Questa notte era in programma la prima sfida tra la scelta #1 e la #2 dell’ultimo Draft, Paolo Banchero e Chet Holmgren. Il duello non è andato però in scena per via dell’assenza di Banchero, tenuto fuori dagli Orlando Magic. La franchigia ha deciso che il lungo, naturalizzato italiano, non giocherà altre partite in questa Summer League. Nessun infortunio alla base di questa scelta, semplicemente ciò che ha mostrato Banchero è stato ritenuto sufficiente e ora i Magic vogliono dare più spazio ad altri giocatori, che magari si contenderanno uno degli ultimi posti nel roster in questa manciata di partite.

Banchero ha giocato solo due gare in Summer League, vinte entrambe da Orlando: la prima con 17 punti, la seconda con 23.

Anche RJ Hampton e Admiral Schofield, già parte del roster di Orlando, non prenderanno parte alle restanti gare di questa Summer League.

