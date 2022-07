Tanta paura per Alessandro Gentile: incidente domestico, ma è fuori pericolo

Nelle scorse ore sui social si era diffusa una notizia, fortunatamente parzialmente falsa, sulle condizioni di Alessandro Gentile. Secondo quanto si diceva, l’azzurro sarebbe stato addirittura in gravi condizioni dopo una caduta da un’altezza non indifferente mentre si trovava in Spagna. L’incidente domestico c’è stato, ma come scritto dallo stesso giocatore sui social non sarebbe “nulla di grave”. Gentile è stato ricoverato in ospedale ma non è stato operato, nelle prossime ore farà ritorno in Italia e si sottoporrà ad un intervento a Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, Alessandro Gentile si sarebbe procurato la frattura di alcune vertebre dopo essere precipitato da una struttura di circa 4 metri ieri sera, nella villa dove era in affitto. La struttura, fatta di legno, avrebbe ceduto e Gentile sarebbe ricaduto di schiena, procurandosi l’infortunio. Bisognerà ora capire la gravità di questo infortunio e quanto costringerà il giocatore, free agent, ad uno stop. Nell’ultima stagione AleGent ha giocato con Varese e Brindisi, segnando 13.4 punti di media in campionato.