Italbasket, anche Team USA nel nostro percorso (a ostacoli) verso le Olimpiadi di Parigi?

Negli ultimi anni l’Italbasket ci ha regalato parecchie gioie e potrebbe continuare quest’estate al Mondiale asiatico ma, per arrivare alle Olimpiadi di Parigi 2024, potremmo dover battere Team USA. Ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

L’Italia è nel gruppo A e, con tutta probabilità (stiamo toccando tutti i ferri del mondo), dovremmo riuscire ad arrivi primi davanti a Repubblica Dominicana, Filippine (che giocheranno in casa) e Angola. Nel gruppo B ci sono Serbia, Cina, Porto Rico e Sud Sudan. Qui non vediamo come la Serbia non possa chiudere prima e poi il secondo posto sarà un discorso tra Cina e Porto Rico.

Nel secondo round ci sarà un altro girone con le migliori due dei gironi vicini (A e B per esempio). Quindi teoricamente noi dovremmo essere con – giusto per fare un esempio – Serbia, Repubblica Dominicana e Cina (o Porto Rico).

Ecco quindi che ora entra in scena Team USA con l’Italbasket. Qualora gli Azzurri si dovessero qualificare come secondi nel girone del secondo round (che comunque non è scontato), con ogni probabilità incontreranno gli Stati Uniti ai Quarti di Finale, se gli americani faranno filotto come ci immaginiamo. Naturalmente ciò non accadrebbe se riuscissimo a sconfiggere la Serbia per la terza estate di fila. Come dice il proverbio? Non c’è due senza… tre.